Prince'i patud võivad päevavalgele tulla: superstaari esindajad püüavad summutada paljastavat dokfilmi

«Need, kellel on vastutus täita Prince'i soove, austavad tema loomingulisust ja geniaalsust,» on öeldud Primary Wave Music ja Prince Legacy teadaandes. «Me näeme hetkel vaeva, et lahendada küsimused seoses temast rääkiva dokumentaaliga. Tahame, et Prince'i lugu jutustataks korrektsete faktidega sellisel moel, et tema isikut ei moondataks ja temast elust ei otsitaks sensatsiooni. Me loodame edaspidi jagada Prince'i andeid ning tähistada tema võimast ja kestvat mõju maailmale.»