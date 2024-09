Nigulistes kõlavad erakordsed teosed Tallinnas töötanud barokkhelilooja sulest

Ars Antiqua Riga on üle kümne aasta tegutsenud varajase muusika interpretatsioonile pühendunud ansambel Lätist. Ansambli liikmeskonda kuuluvad klassikalise häälekooliga lauljad, kes on igapäevaselt tegevad erinevate Läti profikooride juures. Ansambli juht on dirigent ja vokalist Pēteris Vaickovskis.

Ameerika viiuldaja Anthony Marini, kelle kodupaik on hetkel Soome, tegutseb nii kontsertmeistri kui solistina Soome Barokkorkestris, aga ka ansamblites Espoo Baroque ja Musicians of the King’s Road. Lisaks on ta üles astunud järgmiste kollektiividega: The Kings Consort, Le Poème Harmonique, Helsinki Baroque, Ensemble Nyland ja Les Ambassadeurs. Aastast 2010 on Anthony elanud Euroopas ning avardanud oma muusikuhorisonte Soomes, Prantsusmaal ja mujal nii klassikalise kui pärimusmuusika vallas.