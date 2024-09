Mees, kes Tallinna sattudes põrkab iga kord kokku Peedu Kassiga

We Jazzi asutaja Matti Nives töötas kunagi Soome Džässiliidu pressiesindajana. Tegeles ka festivali Flow pressikajastusega. We Jazzi esimene LP oli kohaliku Bowman Trio omanimeline plaat 2016. aastal. Nüüdseks on väljalaskeid ligi 200 ja Nives õpetanud Sibeliuse akadeemias ka muusikaäri. Ajakiri hakkas ilmuma 2021. aastal.