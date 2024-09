Fännid on jahmunud: rokkstaar Dave Grohl teatas abieluvälise lapse sünnist

«Minust on saanud isa väikesele tütrele, kes sündis väljaspool mu abielu. Plaanin talle olla armastav ja toetav vanem. Armastan oma naist ja lapsi ning teen endast kõik, et saaksin võita nende usalduse ja teenida ära nende andestuse. Oleme tänulik, et arvestate kõigi asjaga seotud lastega, kui üritame praegu koos edasi liikuda,» kirjutas rokkar.

Grohl on olnud Jordyn Blumiga üle 20 aasta abielus. Nende tütred on 18-aastane Violet, 15-aastane Harper ja 10-aastane Ophelia. Endine Nirvana trummar ei räägi oma abikaasast intervjuudes palju, ent on perekonna tähtsust rõhutanud 2009. aastal TIME'iga rääkides.

«Ma tuuritasin üheksa kuud ühe aasta sees. Nüüd mul ei meeldi lastest rohkem kui 12 päeva eemal olla,» rõhutas Grohl.

«See on muutnud kõike, mida ma teen. Kui oled lapsed saanud, näed elu teistsuguste silmadega. Tunned armastust sügavamalt ja võib-olla oled kaastundlikum. See on möödapääsmatu, et see mõjutab ka su laulukirjutamist,» lisas muusik.

2023. aastal võis Grohli koos abikaasa ja tütardega näha Grammy auhindade jagamisel, kus nad poseerisid koos fotodel.