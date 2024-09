KUTSUB FÄNNE VALIMA Taylor Swift avaldas toetust Kamala Harrisele, lauljatari sõnavõttu kommenteeris ka Elon Musk

Laulja jätkas, et on igati teadlik, et temast levib AI video, kus ta avaldab toetust hoopiski Donald Trumpile, kuid ta tahaks, et kõik tema jälgijad teaks, et nii see ei ole. «See video on tekitanud minus hirmu selle ees, mida tehisintellekt veel teha võiks ja kui kiiresti valeinformatsioon levib. See on mind viinud ka järeldusele, et ma pean oma valikute osas olema läbipaistev. Seega annan ma oma hääle neil valimistel Kamala Harrisele ja Tim Walzile,» jätkas Swift.