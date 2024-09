Suri Eesti maalikunstnik, kelle ajatud seinamaalid ehivad ka Tallinna perekonnaseisuameti seinu

Kui muinsuskaitse all olevate Rakvere freskode rohekates toonides pinnad pärast äsjast restaureerimist taas freskole omaselt «hingavad», nagu tavatses öelda Eeva-Aet Jänes, siis kommivabriku Kalev samuti kaitse all olnud figuraalsetel freskotsüklitel (1976–1978) on olnud nukram saatus, 80 meetri pikkusest Kalevi kunagise söökla pannoost Pärnu maanteel on alles vaid väike fragment.