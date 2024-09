KÄRBE Portaal: kõrgharitud kultuuritöötaja miinimumpalk ei tõuse

Kultuuriminister Heidy Purga (RE) ütles Delfile, et kõrgharitud kultuuritöötaja miinimumpalk ei tõuse ning kärpe alt jäävad välja kirjandus, filmide tagasimaksefond, spordi suursündmused ja venekeelse ajakirjandusliku sisu loomiseks erameediale eraldatud toetus.

Täna ütles Purga ERRile, et kultuuriministeeriumi haldusala sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute kärbe on järgmisel aastal neli protsenti, mille järel see külmutatakse kuni 2028. aastani.

ETV saatele «OP» rääkis Purga möödunud nädalal, et valitsuses arutatakse praegu pinevalt selle üle, kuidas ja kust leida kokkuhoiukohti ja teha kärpeid. «Ma saan aru, et inimestel on juba sõnast kärbe täiesti kõrini, absoluutselt, ma olen ise samas paadis, aga midagi pole teha, kui me soovime, et meie riik ei kukuks täielikku võlapöörisesse, siis me peame olema valdkonniti erinevate ministeeriumite vahel riigimehelikud, aga solidaarsed.»

«Kui eelmisel aastal tegime eelarvet 2024. aastaks, siis oli juba teada, et 2025. aasta tuleb keerulisem ja see ei ole uus info, see on jõudnud inimesteni ka meedia vahendusel,» selgitas Purga ja mainis, et kellelegi ei tohiks olla üllatus, et me elame üle jõu. «Peame kuidagimoodi kokku tõmbama, raskeks läheb kõigil, see on selge.»

Purga tõi ka välja, et oma ametisoleku ajal on ta teinud juba kaks miinuseelarvet ning praegu teeb kolmandat. «Selle aasta negatiivsest lisaeelarvest õnnestus päästa muuseumid, kontserdiasutused ja teatrid, nüüd ees ootav kärbe puudutab mingil määral ka neid.»