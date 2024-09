Tänavune Station Narva festival tõi kokku 4482 festivalikülastust

Festivali muusikaprogrammi võõrustanud Narva Muuseumi juhi Maria Smorževskihh-Smirnova sõnul toob Station Narva piirilinna euroopaliku suurlinna hõngu: «Station Narva on alati midagi enamat kui lihtsalt muusikamaailma särav sündmus ja kuulsusi tutvustav festival, kuigi see on kahtlemata oluline. Station Narva on terve universum – see annab palju positiivseid emotsioone ning suurepärase võimaluse Narva elanikele ja külastajatele ehitada sildu sinna, kus see tundub võimatu.» Muuseumi juht rõõmustab, et juba teist korda festivali ajaloos oli selle pealavaks Hermanni linnus: «Station Narva toob piirilinna loome-, intellektuaalse ja kultuurilise keskkonna, mida Euroopa linnad elavad. Olen veendunud, et Narva Muuseum on Station Narva jaoks ideaalne koht. Siin on meil väga eriline atmosfäär ja tekib maagiline sünergia!»