GALERII Toonitud klaasidega väikebussid ja tehislik päike: Hollywoodi seriaalivõtted kolisid Nõmmele

Eile vahemikus 10-23 olid Nõmmel täielikult hõivatud Hämariku ja Aate tänavad, nii et häiritud oli liiklus nii sõidukitele kui ka jalakäijatele.

Kui Pärnu maanteele püstitati plakatid, mis viitasid, justkui toimuks kogu tegevus Minskis, siis kõige tähelepanuväärsem ja silmapaistvam element Nõmme võtete juures on tohutu konstruktsioon, kus kraana otsa oli kinnitatud palju lampe. Tõenäoliselt on see installatsioon mõeldud võimsa kunstvalgustuse loomiseks, millest ühel hetkel saab võtteplatsil «päike».