Suure lemmiku monumentaalne aasta

Rummo 62 aastat kestnud loominguline odüsseia on nüüdseks seega kaante vahel. Meenutame, et 1962. aastal ilmus debüütkogu «Ankruhiivaja», samast aastast pärineb esiknäidend «Võõrad inimesed», mille aasta hiljem tõi Tartu Ülikooli klubis lavale Ellen Liiger ning telelavastusena Eesti Televisioonistuudios režissöörid Heikki Haravee ja Virve Aruoja.

Sõna on sama, vahetub viis

Rummo mänguderaamatu järelsõnas tõdeb Viivi Luik, et Rummoga on läinud samamoodi, nagu sündis Veljo Tormise ja Arvo Pärdiga, kes uuendasid muusikat nii, et sellest «kostab läbi ürgne itk, ürgpalve, mis on samas needus ja needusest vabaks saamine». Nii on Rummo kontrapunkt ära öeldud ja järgnev tõlgendus on vaid selle laiendamine.