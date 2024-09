VÄRSKELT ESITLETUD RAAMAT «Kadrioru aednik» viib lapsed looduse ja ajaloo juurde

Lugu on kirja pandud läbi Käbi silmade. Tüdruk elab looduskaunis paigas ning on ümbritsetud loodust armastavatest inimestest. Aiapidajast memm räägib Käbile, kuidas kogu loodus on omavahel seotud, metsaülemast isa jälgib, et mets oleks elurikas paik ja õpetab tütrele, kuidas taimed on inimeste rohelised kopsud, ema räägib, et mets on nende kaitseingel. Nii õpib Käbi loodusest lugu pidama ja looduses toimuvat märkama.