KUNST JA POPP Petukunstnik Kalev Mark Kostabi tõus ja langus

Ja miks ka mitte. 1980ndatel oli tal hoog sees – oli kümnendi alguses üks New Yorgi East Village’i kunstiskeene põhitüüpe. Seal toimetasid ka meie lugude varasemad kangelased Keith Haring, Jean-Michel Basquiat ja Koons. Kõigil neil oli pistmist Andy Warholiga. Kostabilegi olevat Warhol öelnud, et välimus on kunstis kõige olulisem. Muidugi osalesid Haring, Basquiat, Koons ja co kunstimaailma tähtsündmustel nagu Veneetsia biennaal, Documenta või Whitney biennaal, Kostabi kohta infot guugeldades ma tema osalemisele viiteid ei leidnud.