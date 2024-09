NÄDALA PLAAT Paneelmajade valgevenelased taunivad sõda

12. novembril astub Molchat Doma lavale taas Tallinnas, klubis Helitehas, et esitleda Los Angeleses salvestatud neljandat albumit «Belaya Polosa».

Minskist pärit Valgevene trio Molchat Doma on praegu ilmselt maailma kõige kuulsam ja hinnatum vene keeles laulev bänd. Igaks juhuks tasub lisada, et bändimehed elavad nüüd Los Angeleses, on korduvalt avalikult hukka mõistnud Venemaa sõja Ukrainas ning toetanud Ukrainat ühtlasi rahaga.