ERSO alustab 98. hooaega kellahelinaga

Avakontserdi ja terve hooaja läbiv teema on kellakõla oma erinevates vormides ja tähendustes. «Kellahelinaga on viimasel aastatuhandetel teada antud peaaegu kõike,» sõnab ERSO peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts. «Sünnist surmani (pulma- ja jõulukellad), katkust ja tulekahjudest rünnakuni (häda- ja häirekellad), rääkimata muidugi aisakelladest, lehmakelladest jne. Eelkõige aga kutsub kell riitusele. Ei ole tseremoniaalsemat heli, kui seda on kellakõla,» selgitab Elts kellade temaatikat.

Kontserdi solist on lennuka karjääriga Lõuna-Korea viiuldaja Bomsori Kim, kes on Deutsche Grammophoni artist ja sage külaline maailma kõige prestiižsematel kontserdilavadel. Bomsori on suurimate rahvusvaheliste konkursside laureaat. Ta on võitnud rahvusvahelise ARD konkursi ning saanud preemiaid Tšaikovski, Kuninganna Elisabethi, Jean Sibeliuse, Joseph Joachimi ja paljudelt teistelt rahvusvahelistelt konkurssidelt. Tema soleerimisel tuleb reedel esitusele muusikalise imelapse Erich Wolfgang Korngoldi viiulikontsert.