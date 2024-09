Mees, kes arvas, et number 13 ta tapab, ja tappiski

Teda on peetud raskestimõistetava, ligipääsmatu, tõrksa, esoteerilise, klaaspärlimängukunsti jne võrdkujuks. Kesktee on ainus, mis Rooma ei vii, leidis ta. Täna on tema 150. sünniaastapäev.

Schönberg nii sündis kui suri 13. kuupäeval, vastavalt 13. septembril 1874 ja 13. juulil 1951. Asjale lisab vürtsi muidugi see, et Schönberg kartis pea kogu elu numbrit 13. Ta suri 76-aastaselt. 76 – oli Schönberg enne sünnipäeva mõelnud – see on ju mõnus, ohutu number. Kuid, peatas teda tema mõttekäigul numeroloog, ega see nii mõnus number polegi, sest 7 ja 6 annavad kokku liites nimelt 13. Schönberg olevat surnud 13. kuupäeval veerand tundi enne, kui see saatuslik päev oleks järgmiseks üle läinud.