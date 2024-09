INTERVJUU Eleriin Ello – kunstnik, kes tunneb ennast just maalis tõeliselt vabalt

Autori sõnul on näituse maaliseeria inspireeritud nii konkreetsete paikade veest ja veekogudest, rannaleidudest (kivikestest) kui ka meeleoludest-tunnetest virgunud abstraktsioonidest.

Tegelikult on käesolev väljapanek «Pinnavirvenduse» teine tulemine, sest suvekuudel said huvilised sama kollektsiooni uudistada Karepal Villa Dombrovkas.

Kunstnik valis näitusele pealkirja «Pinnavirvendus» seepärast, et neid töid ühendab sisemine rütm või lainetus. «Ma kujutasin ette, et kivi kukub vette, nagu maalil «Sulpsatus», ja sellest tekib lainetus, mis rullub laiali, kaugele. Paljudes töödes on tallel muidugi ka sügavuti lainetust, sisemist tukslevat voogamist, mis kandub vaikselt kõigest läbi,» kommenteerib Ello.