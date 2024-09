Angela Dixon rõhutas medali üleandmisel, et Arvo Pärt on tänapäeva noortele heliloojatele näidanud, milline kaal võib nende häälel olla.

Arvo Pärdi nimel pidas tänukõne tema poeg Michael Pärt, sõnades: «Kuningliku Filharmoonia Seltsi kuldmedal on enamat kui autasu; see on tunnustus Pärdi muusika ajatule kvaliteedile. Muusikale, mis on sügavalt seotud traditsiooniga, säilitades samal ajal isikupära ja unikaalsuse.»