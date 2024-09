Tuult tiibadesse! Eesti talent Tuulikki Bartosik sõidab suurimale maailmamuusika festivalile

Sel aastal on Eestist esinema valitud Tuulikki Bartosik, kes astub üles 24. oktoobri öösel offWOMEX programmis, Aviva Studio, The Hall. Tuulikki Bartosik on mitmekülgne muusik ja helilooja, kes on tuntud oma uuendusliku lähenemise poolest akordionile.