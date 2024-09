JAHMATAV VIDEO Rusikad laval käiku! Kuulsa rokkbändi liikmed läksid kontserdi ajal kaklema

Jane's Addiction andis reedel Bostonis kontserti. Kontsert lõppes aga järsult, kui Farrell hakkas 1988. aasta laulu «Ocean Size» ajal järsku Navarro peale karjuma. Kui Navarro sellele esialgu kuidagi ei reageerinud, astus Farrell kitarrist juurde ja hakkas temaga tõuklema.

Kui Navarro Farrelliga rääkida üritas ning käe laulja rinnale pani, et meest endast ja oma pillist eemale hoida, võttis Farrell hoogu, et Navarrole rusikaga virutada. Õnneks sekkus turvameeskond õigeaegselt ning Farrell suunati lavalt minema.

Nüüd on Perry Farrelli naine Etty Instagrami vahendusel oma abikaasa kaitseks välja astunud ja jaganud «aruannet» selle kohta, mis laval tegelikult aset leidis. Ka on Etty postitanud video, kust on näha kogu olukorra eskaleerumist.

Farrelli abikaasa sõnul oli tegemist pelgalt niigi pingelise olukorra eskaleerumisega. «On selge, et bändiliikmete vahel on palju pingeid ja vaenu ning maagia, mis muutis ansambli kunagi niivõrd dünaamiliseks, on nüüd dünamiidina plahvatanud,» alustas naine oma selgitust.

Etty kirjeldas, et kogu tuuri on kummitanud pidevad heliprobleemid, mis on olukorra kõigi bändiliikmete jaoks ebamugavaks teinud.