KARMID SÕNAD Näitleja Robert De Niro: Donald Trump on täielik...

Robert De Niro, kes juunis jäi ilma prežtiissest auhinnast, kuna korraldajad pidasid tema Donald Trumpi kohtuprotsessi ajal peetud tulihingelist kõnet «häirivaks» ning leidsid, et «härra De Niro hiljutine kõne on segav faktor ja toob negatiivset tähelepanu», on oma suuvärgi tõttu taas avalikkuse huviorbiidis.

Nimelt andis 81-aastane näitleja intervjuu Chris Wallace'i saate jaoks, kus De Niro ei jätnud kasutamata ka võimalust Donald Trumpi kohta paar krõbedamat sõna öelda.

Intervjuu ajal küsis Wallace De Nirolt, kas näitleja usub, et Trump võiks pärast potentsiaalset teist ametiaega vabatahtlikult võimust loobuda. «Sa tead isegi, et ta ei tee seda. Ta isegi ütles seda, et ta ei loobu kunagi võimust. Igaüks, kes petab end uskudes, et tema jaoks on kaks ametiaega küllalt, valetab endale,» sõnas De Niro.

Ajakirjanik küsis seejärel De Nirolt, kas ta on Trumpiga kokku puutunud ja kas tal on Trumpi vastu isiklik vaen, mispeale De Niro vastas, et ta ei taha mitte kunagi Trumpiga pistmist teha.

«Ta on nõme idioot. Kes tahaks sellise klouniga vabatahtlikult kohtuda?» vastas De Niro.

Näitleja jätkas: «Minu meelest on oluline kõiki aidata, nii et riigi peaks juhtima keegi, kes on nii oma riigi kui ka inimeste suhtes tundlik. Kedagi sellist, nagu Kamala Harris. Ma tean, et ta teeb vigu, aga kõik teevad. Oluline on see, et ta oleks õigete kavatsustega. Sel mehel (Donald Trumpil) pole õigeid kavatsusi ja kõik teavad seda. Tema pooldamine on puhas hullumeelsus!»

Aasta alguses pidas De Niro vahetult pärast Donald Trumpi süüdimõistmist kohtumaja ees toimunud pressikonverentsile kõne, kus nimetas Trumpi türanniks.

«Kui Trump 2016. aastal kandideeris, oli see nagu nali,» ütles ta kohtumaja ees peetud kõnes. «Ta on pätt, kes kandideerib presidendiks. See ei tohiks kunagi juhtuda. Oleme unustanud ajaloo õppetunnid, mis näitasid meile kloune, keda ei võetud tõsiselt, enne kui neist said tigedad diktaatorid. Trumpiga on meil teine ​​võimalus ja keegi ei naera praegu.»