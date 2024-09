Kõikjal üle maailma esinenud balletitäht suri vaid 29-aastaselt

Kui DePrince oli nelja-aastane, otsustas ta adopteerida Ameerika perekond ning tüdruk läks New Jerseysse elama. Keskkooli lõpetanud, sai ta kiiresti tuntuks ning tegi ajalugu, kui sai noorimaks esitantsijaks Harlemi tantsuteatris.

Foto: Carl Juste/Miami Herald via AP, File

2021. aastal liitus ta teise soloistina balletistuudios Boston Ballet ning osales telesaates «Dancing with the Stars», kui oli vaid 17-aastane.

2016. aastal ütles DePrince Wall Street Journalile, et Beyoncé arvates oleks ta nagu tulnud teiselt planeedilt. «Beyoncé jalutas minu juurde ja ütles, et minu osavõtt on talle tõeline au.» DePrince'i võib tantsimas näha Beyoncé muusikavideos «Freedom». Sama laulu valis Kamala Harris oma presidendikampaania tunnuslauluks.