Suri Jackson 5 asutajaliige, kes pidi tuleval aastal ka Eestis esinema

Oma isa surmast andsid teada Tito pojad Taj, Taryll ja TJ: «Raske südamega teatame, et meie armastatud isa, Tito Jackson pole enam meie seas. Oleme šokeeritud, kurvad ja südamest murtud. Meie isa oli uskumatu mees, kes hoolis kõigist ja kõigi heaolust. Mõned teist võivad teda tunda Tito Jacksonina legendaarsest Jackson 5-st, mõned võivad teda tunda kui «Coach Tito't», aga mõned teavad teda kui «Poppa T'd». Sellest hoolimata igatsetakse teda tohutult. Me armastame sind Pops.»

Tito, kes kuulus ehk kõige andekamasse muusikaperekonda Ameerika ajaloos, oli koos vendade Jackie, Jermaine'i, Marlon'i ja Michael'iga The Jackson 5 originaalkoosseisu liige. The Jackson 5 varastas Ameerika südame nelja järjestikuse esikoha singliga, sealhulgas klassikaliste lugudega «I Want You Back», «ABC», «The Love You Save» ja «I’ll Be There». Hiljem jätkas Tito oma soolokarjääri ning tema muusikaline pärand jätkus, kui tema kolm poega moodustasid R&B grupi 3T.