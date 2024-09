ERAKORDNE ÕHTU Jazz-popi sensatsioon Jamie Cullum esineb Tallinnas

Cullumi tähelepanuväärsete koostööprojektide muljetavaldav nimekiri sisaldab esinemisi Elton Johni, Pharelli, Kylie Minogue’, Justin Timberlake'i, Lady Gaga, Kanye Westi, The White Stripesi ja Burt Bacharachiga, demonstreerides tema võimet segada jazzi sujuvalt suure hulga muusikaliste žanritega. See mitmekülgsus on toonud talle muusikatööstuse tunnustuse ja lugupidamise, muutes iga tema esinemise ainulaadseks muusikaliseks kogemuseks.

Viimastel aastatel pole Cullum enam suurturneedele keskendunud ja on võtnud sammu tagasi, et keskenduda oma perekonnale ja loomingule. «See on eriti eriline, kui kontsert läheb hästi ja sa sõidad lainel ega mõtle sellele, kas sa laulsid või mängisid seda või teist nooti ideaalselt,» on ta live-esinemiste kohta öelnud. «Publik on sinuga. See on väga eriline tunne, mis on võrreldamatu millegi muuga.»