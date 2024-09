Võimusõrmused: maailma kõige kallim seriaal, mida inimesed ei viitsi vaadata

Paljud fännid on väiteks välja töönud, et Morfydd Clarki poolt mängitud Galadriel on äärmiselt erinev sellest tegelaskujust Tolkieni raamatutes ega meenuta üldse Galadrieli Peter Jacksoni filmides, kus seda tegelaskuju mängis Cate Blanchett.

«Öelda, et need tegelased ei ole sellised, nagu raamatus, kus need tegelased elavad 3000 aastat kaugemas tulevikus, on natuke imelik,» leiab Tolkieni ekspert. Ta avaldas lootust, et Amazon viib lõpule esialgse plaani toota sarjale viis hooaega.

Syracuse'i ülikooli televisiooni ja popkultuuri keskust juhtiv Robert Thompson ütleb, et kui traditsiooniliselt on katkestatud selliste telesarjade tootmine, millel vaatajaid liiga vähe on, siis voogedastusteenustes olevad sarjad võivad hiljem saada väga populaarseks. «Mõnikord võib see kaua aega võtta.»

Thompsoni sõnul on sarja mainele halba mõju avaldanud libaarvustused, mille ilmumist on Amazon piirata üritanud sellega, et arvustuse jätmiseks peab 72 tundi ootama. «Seda teeb vist väike hulk inimesi. Ma ei usu, et sellest piisab, et sarja tulevikku mõjutada.»

Hetkel pole teada, kas Amazon toodab tervelt viis «Võimusõrmuste» hooaega, nagu plaan ette näeb. Foto: Amazon

Küll aga kinnitas Thompson, et üksjagu on inimesi, kes on sarjale tõesti võimaluse andnud ja selle pettuma pidanud. Thompsoni arvates on dialoog vildakas ning täidetud kohmakate pintslist välja imetud kokkusattumustega.

Amazon pole hetkel kinnitanud ega ka ümber lükanud, kas «Võimusõrmused» kolmanda hooaja saab, kuid arvestades, et ettevõte on viie hooaja tootmiseks juba miljard dollarit välja maksnud, pole põhjust uskuda, et seriaal lihtsalt pooleli jääb.

Sarja üks juhte Patrick McKay ütles Hollywood Reporterile: «Saame ainult öelda, et töötame asja kallal. Küpsetame! Laske meil küpsetada.»

Ettevõte ise nimetab seriaali hitiks ning väidab, et üle maailma pani umbes 40 miljonit inimest «Võimusõrmuste» uusi episoode mängima. Küll aga ei ole Amazon täpsustanud, kas neid episoode vaadati ka otsast lõpuni või ainult osaliselt.