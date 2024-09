Eestisse saabuv elektroonilise muusika tippnimi Trentemøller: ärge üle mõelge!

Omapärane ka muidugi, et tema muusika kõlab tümpsulugudes saksapäraselt, tuleb ta aga Taanist. Taanis vist väga tuntud muusikuid või bände ei leidu. Mõned siiski on: King Diamond, Efterklang, Volbeat, Raveonettes, Aqua. Metallica Lars Ulrich ju ka.

Noorele Anders Trentemøllerile avaldas muljet Mazzy Star. Kitarribänd. Ta ütleb, et ei kavatse kunsti kunagi arvustada, ent olnud maagiline ja habras kontsert: «Mulle meeldis loomulikult Hope Sandoval. Meeldis, kuidas nad laulud plaadilt lavale kandsid.» Mazzy Star esines Kopenhaagenis 1996. aastal. On esinenud ka hiljem, aga usun, et ta mõtleb seda.