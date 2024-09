ONGI KÕIK? Laval kaklema läinud Jane's Addiction tühistab tuuri: niimoodi ei ole võimalik jätkata

«Meie laulja Perry Farrelli korduvatele käitumismustrite ja vaimse tervise probleemide tõttu oleme jõudnud järeldusele, et meil ei ole muud valikut kui katkestada praegune USA tuur. Meie mure tema isikliku tervise ja ohutuse pärast, samuti mure meie enda heaolu pärast, ei jätnud meile muud alternatiivi. Loodame, et ta leiab vajaliku abi.»

«Meil on siiralt kahju, et me ei suuda täita oma kohustusi fännide ees, kes on juba piletid ostnud. Me ei näe lahendust, mis tagaks ohutu keskkonna laval ja võimaldaks igal õhtul pakkudasuurepärast kontserti,» lõpetab bänd avalduse.