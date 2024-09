TRAAGILINE KOKKUSATTUMUS 29-aastane tippbaleriin ja tema ema surid ööpäevase vahega

Michaela DePrince suri 10. septembril, kuid noore naise surmast ei saanudki teada tema ema, kes juhtumisi valmistus operatsiooniks ning suri selle käigus järgmisel päeval, ütles DePrince'i perekond teadaandes. Baleriin Michaela ema Elaine isegi ei saanud teada, et tema tütar oli päev varem surnud. 29-aastase Michaela DePrince'i surma põhjust ei ole avalikult öeldud, kuid DePrince'i perekond on kinnitanud, et tütre ja ema surmad ei ole omavahel seotud.