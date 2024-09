INTERVJUU Mis juhtub, kui unistus jääb saavutamata

Istume nädal enne esietendust maha soome päritolu lavastaja Anna-Maria Lipponeniga, kes seda Rakveres lavastab. Koos abikaasa Petri Tuhkaneniga on nad ka Soome teatri Studio Total kunstilised juhid.

Anna, esietenduseni on jäänud alla nädala – kuidas on see protsess olnud ja kuidas te ennast tunnete?

Kui jõuad lavastusega kindlasse punkti, on alati selline tunne, et võiks veel mõne viimase nüansi lisada või midagi veel kohendada.

Eile oli naljakas hetk, kuna vaatasime koos Petriga esimese vaatuse täispikka läbimängu ja ma oleksin tahtnud sinna lisada veel seda ja seda. Petri ütles: «Ei, jäta need ideed järgmise projekti jaoks.» Jah, nii et tuleb lihtsalt mõnele ideele praegu piir ette panna. Kuigi soovin, et meil oleks rohkem aega, oleme tegelikult väga heas seisus.