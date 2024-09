Katkematu paranoia, vaenulikkus ja kadedus ehk Michael Jacksoni ja tema vendade lugu

The Jacksonsit näib defineerivat laul «Can You Feel It?». Tegelikult oli see hitt ainult Suurbritannias. The Jacksonsi suurim singel oli «Victory» rokilaul «State of Shock» Mick Jaggeriga, mis läks Ameerika edetabelites 3. kohale. «You drive me supersonic, baby,» lauldi selles Michaeli ja kitarristi Randy Hanseni loodud laulus. Demoversioonis laulis Michael Freddie Mercuryga. Lihvimiseks aga ei saadud graafikuid klappima.