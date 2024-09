STAARID KISKLEVAD Miley Cyrus kaevati kohtusse. Kas megahitt «Flowers» on tõesti plagiaat?

Hagi esitas esmaspäeval ettevõte Tempo Music Investments, kes väidab, et «Flowers» on ilma volitusteta kasutanud 10 aastat varem ilmunud laulu. Samas hagis nimetatakse ka «Flowers» kaasautoreid Gregory Heini ja Michael Pollackit ning loo levitajaid, sh Sony Music Publishing ja ettevõtteid nagu Apple, Target, Walmart.

Põhjuseks on, et Miley Cyrus ja tema 2023. aasta hittsingli «Flowers» kaasautorid kopeerisid osa Bruno Marsi laulust «When I Was Your Man», mis ilmus juba 2013. aastal.

Hagis seisab: «Kõik Bruno Marsi ja laulu «When I Was Your Man» fännid teavad, et Miley Cyruse laul «Flowers» ei saavutanud edu üksi oma originaalsuse tõttu. «Flowers» kopeerib otseselt «When I Was Your Man» meloodilisi, harmoonilisi ja lüürilisi elemente, sealhulgas ka bassikäike, teatraalseid elemente, teatud ridu refräänist ja spetsiifilisi akordiprogressioone.»

«Kahe salvestise võrdlemisel ja kombineerimisel on ilmselge, et «Flowers» ei saaks eksisteerida ilma lauluta «When I Was Your Man». Cyrus, Hein ja Pollack on «Flowers» näol loonud «When I Was Your Man», kuid teinud seda ilma korrektsete viidete ja volitusteta,» lisatakse dokumendis.

Ehkki Marsi ei nimetata otsese hagejana, kinnitas Tempo Music Investments, et Marsile kuulub osa laulust, samal ajal kui teine osa kuulub ettevõttele Tempo Music, mis soetas need õigused laulu kaasautor Philip Lawrence'ilt.

Nüüd nõuab Tempo Music Cyruselt määramata kahjutasu. Ka nõuab Tempo Music, et Cyruselt võetakse kõik õigused laulu reprodutseerida, levitada või avalikult esitada.

«Flowers» võitis Cyrusele tema esimese Grammy parima poplaulu esituse eest. Laul oli eelmisel aastal USA-s esikohal kaheksa nädalat ja Ühendkuningriigis 10 nädalat.