Hüvasti, viies kotkas: suri hiilgav 70ndate laulukirjutaja

John David Southeri surma põhjust ei ole avalikustatud, kuid tema esindajad on kinnitanud, et muusik suri rahulikult oma New Mexico kodus. Southeril oli plaanis minna tuurile hinnatud 70ndate laulja-laulukirjutaja Karla Bonoffiga. Oma viimase esinemise tegi Souther kõigest viis päeva enne surma.

Souther aitas kirjutada näiteks Eaglesi laulud «Heartache Tonight», «Victim of Love», «James Dean», «Doolin-Dalton», «The Sad Cafe», «You Never Cry Like a Lover», «Teenage Jail» ja «Last Good Time in Town». Samuti kirjutas ta laule Don Henley sooloalbumitele ning teistele artistidele, nagu Linda Ronstadt ja Bonnie Raitt. 2013. aastal võeti ta Songwriter Hall of Fame'i.