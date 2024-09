Mitte ainult näitlejad: esimest korda ajaloos saab superkangelane tähe Hollywoodi kuulsuste alleel

Nimelt saab Batmanist esimene superkangelane, kes on saanud Hollywoodi kuulsuste allee tähe. Ehkki Batman pole esimene fiktsionaalne tegelane, kellele täht omistatakse, on ta esimene superkangelane, kellele see au osaks saab. Teiste hulgas on alleele jõudnud sellised väljamõeldud tegelased nagu Bugs Bunny, Godzilla, perekond Simpsonid, Muppetid ja Miki Hiir.

Batman on DC-koomiksikangelane, kelle debüüt oli juba 1939. aasta märtsis. Nüüd, 85 aastat hiljem, teeb keebiga kangelane ajalugu.

Praegu pole veel selge, kas tähekese avatseremoonial on kohal mõni Batmani kehastanud näitleja või on Batman kohal anonüümsena ja sümboolselt, küll aga on teada, et tseremooniale on paljutud DC Comics'i president ja loomejuht Jim Lee, kes muuhulgas 2002.-2003. aastal ka üht Batmani seeriat kirjutas.

Kokku on Batmani kehastanud 11 näitlejat. Esimene Batmani kehastanud näitleja astus rolli juba 1943. aastal ning selleks oli Lewis Wilson. Juba kuus aastat hiljem täitis sama rolli Robert Lowery. Alles 1966. aastal naasis tegelane suurele ekraanile, siis kehastas tegelast Adam West. Ühtlasi peetakse Westi osatäitmist üheks kõige humoorikamaks, mistõttu on see ka fännide poolt laialdaselt armastatud.

Uues koomiksifilmis «Välk» näeb Batmani rollis Michael Keatonit Foto: Warner Bros/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com