JABUR VÕI PÖÖRASELT PÕNEV? Üks tuleva aasta oodatumaid filme sai viimaks reklaamklipi

Filmis «Mickey 17» kehastab Pattinson Mickey Barnes'i, kes saadetakse düstoopilises tulevikus kosmosemissioonile, mille eesmärk on koloniseerida jääga kaetud planeeti, kus eeldatavasti resideeruvad tulnukad. Barnes saadetakse planeedile tegema töid, mida keegi teine teha ei taha, sest need on sedavõrd ohtlikud. Konks seisneb aga selles, et iga kord kui ta tööd tehes sureb, taastatakse ta kõigi mälestustega, et ta saaks tööd jätkata.