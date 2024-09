ARVUSTUS Läänemere katastroofid kummitavad rahvusvahelist aktinäitust

Näituse sissejuhatuseks on mitmendat korda Pärnus esineva maailmakuulsa, Ameerikas elava Poola sürrealisti Rafal Olbinski kolm maali valgete pilvedega. Esimesel maalil «Ameerika uus avastus» on pilved tegelikult laevasuitsust moodustunud maailmakaart. Paremal meiepoolne maakera tossava laevaga ning vasakul maakera teine pool, kus me laeva ei näe. Soosaar on andnud sellele tähenduse: «Elame ju planeedil, mis meile jääb ju järjest väiksemaks. Ellujäämise mure ja valu on muutumas meie pea kümne miljardi hingega inimkonna tragöödiaks.»