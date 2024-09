Lavale jõuab Villu ilus uni: punklegend Villu Tamme hakkas näidendit kirjutama

Improteater Impeeriumi etendused näevad üldjuhul välja sellised, et algus on olemas, kuid lõpp puudub, kus tulebki seekord mängu Villu Tamme. Villu Tammelt näidendi alge tellinud teater kirjeldab kodulehel, et Villu Tammele on ülesandeks antud luua tegelased ja tegevuspaik ning kirjutada esimene stseen, et mis kogu sündmustiku käima lükkab.