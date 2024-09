Linnateater välja, Vaba Lava sisse: Salme kultuurikeskus saab uued püsiasukad

2014. kuni 2023. aastani tegutses Vaba Lava teatrisaal Telliskivi loomelinnakus, kust siis välja koliti, nii et nüüd tegutseb Vaba Lava endises majas hoopiski Von Krahli teater. Pärast Telliskivist lahkumist pole teatril Tallinnas oma teatrimaja olnud ning etendusi on antud erinevates mängupaikades.

«Järgmise aasta sügisest on meie kasutuses kaks black box'i saali Salme kultuurikeskuse kolmandal korrusel ning mul on eriti hea meel, et saame jätkata tegevust, milleks Vaba Lava kunagi loodi, milleks on väiketeatritele Tallinnas mängupinna pakkumine,» sõnas Vaba Lava juht Märt Meos ERRile.