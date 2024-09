KVALITEET MAKSAB Spotify plaanib luua preemiumpaketi «tõelistele muusikafännidele». Mis see on?

See, et Spotify töötab parajasti välja spetsiaalset fännitaset, on olnud teada juba mitu kuud. Lihtsustatult tähendaks uus pakett preemiumtaseme preemiumversiooni ehk luksuspaketti, mis maksaks ligi 20 dollarit ning pakuks «palju rohkem kontrolli, oluliselt kõrgemat kvaliteeti ja veel mõningaid asju, millest Spotify ei ole praegu veel valmis rääkima», öeldi paketi kohta tänavu juulis.

Spotify tegevjuht Daniel Ek. Foto: Shannon Stapleton/reuters Dmitri Kotjuh

Ka varem on räägitud plaanist luua Spotify Hi-Fi-pakett, mis kuulutati välja juba 2021. aastal, kuid see mõte maeti juba aasta hiljem maha.

Kuid selgub, et nõudlust kallima teenuse järele siiski on, sest Universal Music Groupi hinnaanalüüs näitab, et 23% praegustest voogedastusteenuse tellijatest oleks nõus maksma rohkem, et saada parem muusikakogemus.

Spotify tegevjuht Daniel Ek toob ühe põhjusena välja selle, et voogedastusturg on küllastumas ja tellimuste kasv aeglustunud, mis tähendab, et keskenduda tuleks ennekõike olemasolevatele muusikafännidele, mitte uutele võimalikele teenuse tellijatele. Seda enam, et seni on valdav osa voogedastusteenuseid pakkunud pigem võimalusi raha säästa, seda siis õpilasplaanide ja peretellimuste kaudu, kuid jätnud tähelepanuta tarbijad, kes oleks parema ja täiustatud teenuse eest valmis rohkem maksma.

Boyd Muir Universal Music Groupist põhjendab luksuspakettide suunas liikumist sellega, et kõige innukamad muusikakuulajad moodustavad suisa 20-30% kõigist muusikakuulajatest ning kuulavad tervelt 70% kogu voogedastustes kuulatavast muusikast.

Hiina voogedastusteenuse Tencent Music Entertainment pakub juba VIP taset ja pakub teenuse tellijatele mitmeid eeliseid, sealhulgas varajast juurdepääsu albumitele ja eksklusiivset piletimüüki, ent Tencent Music Entertainmenti VIP-paketi hind on tavalisest tellimusest suisa viis korda kallim. Samas pole krõbe hind kuulajaid peletanud, sest Boyd Muiri sõnul tellib eksklusiivset VIP-paketti mitteametlikel andmetel vähemalt 17 miljonit muusikasõpra, kui mitte rohkem.