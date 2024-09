LÄBIMURRE Nüüd on selge, kelle jäänused leiti tulekahju järel Notre-Dame'i põranda alt

2019. aasta aprillis toimunud tulekahju järel Notre-Dame’i katedraali alt leitud surnukeha mõistatus võib lõpuks olla lahendatud, vahendab The New York Post. Teadlased usuvad, et pärast hävitavat tulekahju kiriku all leitud säilmed võivad kuuluda renessansiaja poeedile.