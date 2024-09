Seikluslik elulugu: eestlaste seas armastatud loodussõbra memuaarid ilmuvad peagi

Durrell käis elu jooksul mitmetel põnevatel ekspeditsioonidel ja pühendas ennast loomade ning looduse kaitsmisele. Kirjanik suri 1995. aastal, jättes endast kümnete raamatute näol maha võimsa pärandi, õpetades lugejatele humoorikal viisil, miks on oluline kaitsta väljasuremisohus loomaliike ning milline on inimese suhe loodusega.

«Mul on suur rõõm, et need uued Gerald Durrelli lood trükki lähevad,» kostis kirjaniku lesk Lee Durrell. «Gerry ei kirjutanud ja rääkinud ainult looduskaitsest, ta elas ja hingas seda. Tema missioon oli selge: päästa liigid väljasuremisest. Ma loodan, et «Mina ja teised loomad» toob lugejad tagasi tema loomingu ning missiooni juurde, millest tõukus iga tema kirjutatud sõna.»