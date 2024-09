INTERVJUURAAMATUD Rääkida tuleb endast targematega

Mul on elus vedanud sellega, et olen saanud palju kõrva taha panna inimestelt, kes on minust targemad. See on õnn. Jälgin ka videoloenguid, ööülikooli sarnaseid etteasteid ja teiste talletatud intervjuusid, kus esinevad inimesed, keda ma vahetult ei tunne, kuid kellel – ma arvan – on midagi öelda. Ka see on suur varasalv, ehkki vahetu kokkupuude inimesega on hinnalisem.