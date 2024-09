NÄDALA RAAMAT Püstijalakoomik Klim Iljinski varjatud elu

Lugusid koomiku elust

«Alicantega» on Filimonov oma laused ja jutustamiskulu finessid viinud pea lõpliku täiuseni. Raamatu peategelane on eestivenelasest püstijalakoomik Klim Iljinski, kes jutustab oma lugu, mis algab ja lõppeb sõnadega: «Ma elan majas, mille seinale on kirjutatud «Rita on Lita»». Pea 300 lehekülge on täis eripalgelisi lugusid, mis kasvavad välja eelmistest ja suubuvad järgmistesse.