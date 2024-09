NÄDALA PLAADID Õnnelinnud flamingod ja kodused latiinorütmid

Haldi Välimäe interpretatsioonis on diskosugemetega soul ehe ja usutav. Ülepea on tegemist ühega nendest vähestest kordadest, kui Eestis on souli sügavamale olemusele pihta saadud välise ülepakkumise ja teatraalsete vokaaliviguriteta. Haldil on anne, oskus ja võime tajuda ja väljendada souli emotsioone, rütmi ja dünaamikat. Laulusõnad on hästi läbitunnetatud ja emotsionaalselt edasi antud. Klassikalisi kaanoneid stiilitruult järgides toob ta sisse midagi uut ja isiklikku. Ja laulab eesti keeles.