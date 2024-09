INTERVJUU Režissöör Liina Triškina-Vanhatalo: lapsevanemal tuleb iga päev ära tabada oma roll

Mis oleks põhiline vestlus, mida inimesed võiksid pärast «Emalõvi» vaatamist pidada?

Minu jaoks on filmi sündmuste taga ikkagi armastuse teema. Kuidas armastada nii, et teised aru saaks, et armastus on? Mulle tundub, et vanemate ja laste suhtes eeldatakse, et see on enesestmõistetav, et armastus on olemas, aga see ju kogu aeg muutub ajas, ta ei ole mingi konstant. Ja kuidas aru saada, et armastus üldse jõuab sihtpunkti? Loodan, et inimesed võtavad kinosaalis või pärast hetke, mõtlemaks selle üle, kas ja kuidas nad armastavad. Mitte selle üle, mida teha siis, kui suhtlus on juba luhta läinud.