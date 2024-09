KULTUURIS KUUM Tallinna linnaarhitekt Andro Mänd: Eestis on väga pikalt kõik jama suunatud Ida-Virumaale

Viis aastat linnaarhitektita olnud pealinn oli lasknud asjadel suuresti omasoodu areneda, mistõttu on linnaarhitekti sõnul tekkinud potentsiaalikaid alasid, mida me ei kasuta veel õigesti või isegi ei oska õigesti kasutada. On tekkinud liiga palju hooneid, millesse ei ole pärast valmimist kordagi investeeritud või on investeeritud minimaalselt, sest hoolimatust on kaugelt rohkem kui heaperemehelikkust.