«I'LL BE BACK!» Režissöör James Cameron tunneb «Terminaatori» pärast piinlikkust. Miks?

James Cameroni läbimurdefilmiks on loomulikult «Terminaator», mille peaosalist kehastas 1984. aasta filmis Arnold Schwarzenegger. Tegemist oli 1984. aastal Cameroni senise karjääri suurima kassahitiga, mis avas talle filmimaailmas tohutult uksi ning tegi temast üleöö legendi. Nüüd tunnistab režissöör aga, et tunneb filmi pärast ennekõike piinlikkust.

Ajakirjale Empire antud intervjuus nendib režisöör nimelt, et ei nõustu fännidega, kes peavad filmi «Pühaks Graaliks», sest tema teab, kuivõrd puudulik oli protsess filmi taga.

«Seal on liiga palju hetki, kus ma mõtlen, et arvestades olemasolevaid ressursse saime me päris hästi hakkama, aga seal on ka hetki, mis panevad mind lihtsalt piinlikkust tundma,» tunnistab režissöör. Cameron lisab siiski, et tegelikult puudutab tema piinlikkustunne ennekõike filmi kui lõppprodukti ja sellega kaasnenud tootmisprobleeme.

James Cameron ja Linda Hamilton filmi «Terminaator 2: kohtupäev» võtetel 1991. aastal. Foto: Rights Managed/CAROLCO PICTURES / PACIFIC WESTE

«Samas ei häbene ma eriti filmi dialoogi, ehkki ilmselt on mul ka madalam piinlikkuslävi kui paljudel teistel, kes minu dialooge hindavad,» muheles Cameron.

Ka tunnistas Cameron, et Arnold Schwarzeneggeri kuulus tsitaat «I'll Be Back!» teda piinlikusest punastama ei pane.

«Ma arvan, et paljud filmitegijad, eriti esmakordsed režissöörid, jäävad oma nägemusesse väga kinni, sest nad on ebakindlad,» ütles Cameron. «Ma olen uhke selle üle, et me ei olnud nii kinni oma nägemuses.»

«Kui vaadata tagasi – nüüd juba 40 aasta tagusele ajale – oleksime me võinud teha toreda väikese filmi tootmisväärtuse mõttes, aga see poleks tähendanud midagi, kui me poleks teinud seda ühte otsust, mis köitis inimeste kujutlusvõimet,» leiab Cameron.

«Terminaatori» keskmes on küberneetiline palgamõrvar, keda kehastab Arnold Schwarzenegger, kes rändab tulevikust tagasi, et tappa Sarah Connor (Linda Hamilton), enne kui tema sündimata poeg jõuab inimkonna päästa. Terminaator andis alguse tervele filmisarjale ja käivitas Schwarzneggeri näitlejakarjääri.