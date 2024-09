JAMAS VALE FÄNNIBAASIGA Purjus kantrilaulja tühistati, sest ta solvas sotsiaalmeedias Taylor Swifti

Tüli sai alguse juba teisipäeva õhtul, kui kantrilaulja ja Philadelphia Eaglesi fänn Zach Bryan säutsus: «Kotkad > Kanye > Taylor kes on minuga?».

Mitte eriti üllatuslikult sattus säuts vihaste Taylor Swifti fännide huviorbiiti. Ühel hetkel muutus vastureaktsioon säutsule sedavõrd häälekaks, et Bryan oli sunnitud avalikult vabandama selle eest, et «purjuspäi» pärast «The Tortured Poets Departmenti» kuulamist ägestus ja laulus «thanK you, aIMee» tehtud peent torget liiga isiklikult võttis. «thanK you, aIMee» on laul, mis fännide hinnangul kõneleb just Kanye Westist ja tema eksabikaasast Kim Kardashianit.

«Kutid, ma armastan Taylorit, kuulasin eile õhtul TTPD-d («The Tortured Poets Department»), «thanK you, aIMee» tuli peale ja ma tegin purjuspäi Kanye kohta ühe säutsu,» säutsus Bryan.

«Kui keegi võttis seda kõike liiga tõsiselt, siis teadke, et tegelikult armastan ma mõlemat artisti väga ja usun, et meil on popmuusikas praegu tohutult ilusad ajad,» jätkas ta säutsus.

Vaatamata selgitusele oli kahju aga juba tehtud ning negatiivne tagasiside sundis Bryani siiski viivitamatult oma X-i konto deaktiveerima.

Samas on Bryan jätkuvalt aktiivne Instagramis, kuhu ta postitas veel ühe pika avalduse, mille taustal mängis Swifti ja Post Malone'i ühine lugu «Fortnight». Ka üritas ta uuesti olukorda selgitada, sõnades, et tegi purjuspäi vea.