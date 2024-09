ALATU JA LABANE Elu lõpuni vangi mõistetud vennad neist valminud seriaali kohta: kõik selle sarja juures on väär!

«Ma arvasin, et praeguseks hetkeks oleme me edasi liikunud valedest ning ei pea enam Lyle'st looma karikatuuri, mis tugineb täielikult valedel. Ma usun, et valik Lyle'i niivõrd vääralt kujutada, on tehtud meelega ja teadlikult, sest ma ei usu, et Ryan Murphy on päriselt nii naiivne ja oma kujutlustes ebatäpne, et ta oleks seda teinud heade kavatsustega. Ta oli meie loo suhtes teadlikult halbade kavatsustega,» algab avaldus.

Menendeze avaldus jätkub: «On kurb, et Netflixi ebaausad viisid jõhkrate kuritöödega seotud tragöödiate kujutamise osas on viinud meid tõest kaugemale ja tagasi aega, mil prokuratuur ehitas kogu oma narratiivi üles veendumusele, et mehi ei kuritarvitata seksuaalselt ja et mehed kogevad vägistamisega seotud traumat teisiti kui naised.»

Erik Menendez mainis oma avalduses ka, et on tõeliselt demoraliseeriv teada, et olukord ei ole kuidagi muutunud ning et üks võimupositsioonil olev mees võib järkuvalt õõnestada edusamme, mis mehed on teinud oma lapsepõlvetraumadega toime tulemisel.