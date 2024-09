NÄITLEJAD LEINAS «Sõbrad» looja: seriaali 30. aastapäeva tähistamine ei ole ilma Matthew Perryta võimalik

Marta Kauffmani ja David Crane'i, aga ka tegevprodutsent Kevin S. Brighti sõnul on 22. septembril 1994 esilinastunud «Sõbrad» aastapäeva tähistamine ilma Matthew Perryta mõttetu.

Seriaali loojata sõnul leinavad fännid ja saate kallal töötanud inimesed jätkuvalt staari Matthew Perryt, kes suri vähem kui aasta tagasi anesteetilise ketamiini kõrvalmõjude tõttu. Hiljuti on ilmunud uut teavet Perry ketamiini kasutamise kohta tema viimastel päevadel, kuna need, kes väidetavalt aitasid tal ravimit hankida, on vahistatud ja süüdistuse esitanud.