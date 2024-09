NÄITLEJAD LEINAS «Sõprade» looja: seriaali 30. aastapäeva tähistamine ei ole ilma Matthew Perryta võimalik

Seriaali loojate väitel leinavad fännid ja saate kallal töötanud inimesed jätkuvalt staari Matthew Perryt, kes suri vähem kui aasta tagasi anesteetilise ketamiini kõrvalmõjude tõttu. Hiljuti on ilmunud uut teavet Perry ketamiini kasutamise kohta tema viimastel päevadel, kuna need, kes väidetavalt aitasid tal ravimit hankida, on vahistatud ja neile on süüdistus esitatud.