Kas järgmine Epstein? Mitmetes seksuaalkuritegudes süüdistatav räppar Diddy on ööpäevaringse järelvalve all

Sean «Diddy» Combs on väidetavalt pandud nn enesetapuvalve alla, kuni ta ootab Brooklyni pealinna kinnipidamisasutuses oma väidetavate seksuaalkuritegude eest kohut. Allikate sõnul on 54-aastane mees šokis ja tema vaimne seisund on ebastabiilne.

Prokurörid on vastu Combsi kautsjoni vastu vabastamisele, ütles Williams.

Justiitsministeeriumi sõnul on tegemist ennekõike «ennetava meetmega», mille eesmärk on vältida, et räppar meeltesegaduses või karistusest hoidumise eesmärgil endale otsa peale ei teeks. Samas pole Diddy advokaat Marc Agnifilo sõnul «suitsiidne», vaid «tugev, terve, enesekindel ja keskendunud oma kaitsele.»

Tema juriidilised esindajad väidavad, et kinnipidamistingimused ei ole «seitsme lapse isa jaoks sobivad». Samuti tõi advokaat argumendina välja, et alles sel suvel mõrvati samas kinnipidamisasutuses üks kinnipeetav ning viimase kolme aasta jooksul on samas asutuses enesetapu tagajärjel surnud vähemalt neli.

Kokku on kinnipidamisasutuses umbes 1600 kinnipeetavat, kellest vaid mõned ootavad kohtuprotsessi. Samas asutuses hoitakse kinni ka teisi prominentseid kurjategijaid, sealhulgas R. Kelly't, Ghislaine Maxwelli ja krüptovaluutapettur Sam Bankman-Fried'i.

Diddy arreteeriti 16. septembri õhtul süüdistatuna seksikaubanduses, väljapressimises ja inimkaubanduses prostitutsiooni eesmärgil. Föderaalprokurööri esmaspäeval esitatud süüdistustes ilmneb ka, et räpparit süüdistatakse lisaks mitmele seksuaalkuritööle ka kallaletungis ning kupeldamises.

Väidetavalt sundis Combs aastaid naisi ja teisi teda ümbritsenud inimesi täitma tema seksuaalseid soove, ähvardas ja vägivallatses ning manipuleeris naisi osalema organiseeritud seksuaaltegevuses meestega, kellest mitmed lennutati kohale teistest osariikidest, aga mõnel juhul ka teistest riikidest.